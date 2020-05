Eminem et Lil Wayne passent leurs lyrics sur Google !

Pour être sûr de ne pas écrire deux fois la même chose.

Quand on a une carrière aussi longue et aussi foisonnante que Lil Wayne et Eminem, il est difficile de retenir tous les lyrics que l'on a écrits dans sa vie, d'autant que les deux artistes ne sont pas avares en featurings. Alors, pour se rappeler de tout ce qu'ils ont déjà dit quand ils sont en train de travailler sur de nouveaux morceaux, Weezy et Slim Shady passent leurs textes sur Google pour éviter de se répéter. Il faut dire qu'à eux deux, Lil Wayne et Eminem compte 50 années de présence dans le game !

Cette révélation étonnante a été faite par les deux artistes alors qu'il partageait l'antenne de Young Money Radio animée par Lil Wayne. C'est au cours de l'entrevue qu'ils ont découvert qu'ils avaient ce point commun de mettre leurs textes sur Google lorsqu'ils étaient en train d'écrire.

"Quand tu as tellement de titres, ça devient délicat" a admis Em'. "Tu arrives à un point où tu as rappé sur tout et fait rimer chaque mot qu'il y avait à faire rimer."

Lil Wayne a acquiescé et a expliqué sa propre méthode.

"Quand je travaille, je dois littéralement parcourir l'historique de mon téléphone, notamment mon historique Google. Quand j'appuie sur L, je vois apparaître toutes mes paroles, c'est la première chose qui apparaît. Je dois littéralement 'googler' mes paroles pour m'assurer que je n'ai pas déjà dit ce que je suis en train d'écrire."

Cela a fait rire Eminem mais le Detroiter a avoué qu'il faisait la même chose pour éviter les répétitions dans ses paroles !

Ce n'est pas la première fois que Weezy se confie dans son émission. Il a déjà expliqué comment sa musique fuitait notamment et lorsqu'il a reçu Drake, les deux hommes ont confirmé qu'ils allaient travailler sur de nouveaux titres ensemble.