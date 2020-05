6ix9ine : en s'excusant, il explose le record d'Instagram Live

Gros programme pour le retour de 6ix9ine !

Rien que le clip de 6ix9ine, "Gooba", qui signe son retour a été un événement et les chiffres de vues se sont envolés à la fois sur YouTube et sur Instagram. Mais le live sur la même application qui a suivi a été tout simplement légendaire et a battu le record de spectateurs simultané sur un live avec deux millions, notamment par Tekashi a expliqué pourquoi il avait balancé et s'en est excusé.

On savait que le retour de musical de 6ix9ine serait un événement mais on n'avait pas vu venir des chiffres aussi fous. "Gooba", le clip marquant son come-back musical a déjà vu 26 millions de fois en seulement 15h ! Et le post Instagram qui lui correspond compte plus de 22 millions de vues ! Mais le plus fou, c'est le nombre de spectateurs en live quand Tekashi a pris le control d'Instagram pour sa première apparition publique depuis sa sortie de prison puisqu'il y a eu plus de 2 millions de personnes qui l'ont regardé, record du genre largement battu et ce, même s'il est apparu avec plus d'une heure de retard.

En abordant sa condition de "balance", il atout simplement cassé Internet, déjà que sa vidéo avait entraîné un bug sur YouTube... Aux 2 millions de personnes connectées, il a expliqué pourquoi il n'avait d'autre choix que de dénoncer ses complices pour se sauver.

Tekashi 6ix9ine talks about "street code" and loyalty on Instagram Live ???? pic.twitter.com/JSd3GL8Dk4 — HipHopDX (@HipHopDX) May 8, 2020 6ix9ine a notamment expliqué que les Nine Trey Bloods n'avait pas été loyaux envers lui alors qu'il essayait de les sortir de la pauvreté. Il s'en est également pris à ses ennemis, accusés de ne pas vouloir comprendre pourquoi il a fait ce qu'il avait à faire. "Avant que je ne sois enfermé, ils étaient tous : 'fuck ce gars aux cheveux arc-en-ciel...' Vous n'aviez pas vraiment de raison de ne pas m'aimer. Mais j'entendais : 'il est fou, il est bruyant', etc. C'étaient vos raisons. Bien sûr, maintenant, je suis une balance, je ne peux pas vous blâmer mais je suis désolé pour mes fans car ils ne méritent pas ça. Ma famille, ma mère ne le méritent pas non plus. Je suis désolé mais vous ne pouvez pas m'attaquer comme si j'avais fait quelque chose de mal." Plus tard dans la vidéo, 6ix9ine ferme la bouche à tous ses haters. "Si un rat rentrait chez lui et avait plus de succès que moi, ça me rendrait fou aussi. Vous avez des raisons d'être fou. Mais peu importe ce que vous dites sur moi, et j'en ai entendu, tout le monde va la fermer maintenant. Pendant deux ans, vous vous êtes tous moqués de moi. Mais je suis rentré et je suis une légende alors que je ne n'ai que 24 ans et que le rat fait plus de chiffres que vous...