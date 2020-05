Pop Smoke : sa famille communique sur son héritage musical

On continuera à écouter Pop Smoke.

La famille de Pop Smoke et son manager ont partagé une lettre commune concernant l'avenir de la musique du rappeur de Brooklyn. On savait déjà que Steven Victor travaillait à un album posthume avec 50 Cent qui a promis qu'il irait jusqu'au bout du projet. Cette fois, son manager et sa famille apportent des précisions sur la suite qu'ils comptent donner à l'héritage de Pop Smoke.

"La manifestation publique de soutien et de chagrin par tous ceux qui ont été touchés par Pop au cours de sa vie a procuré un peu de réconfort à sa famille et ses amis en ces temps difficiles. Tout au long de l'année prochaine, nous partagerons de nouveaux titres pour continuer à bâtir l'héritage de Pop. En accord avec sa succession, nous ferons d'autres annonces officielles sur sa fondation et sur ses projets musicaux."

Le mois dernier déjà dans Complex, Steven Victor avait révélé qu'avec son équipe, il avançait sur le futur album du rappeur new-yorkais et sur un documentaire consacré à sa vie.

"Je suis vraiment à fond sur l'album de Pop Smoke et aussi sur un documentaire et sa fondation.

Pour mémoire, Pop Smoke a été assassiné en février dernier alors que son domicile était cambriolé. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'avait pas survécu à ses blessures. Mais comme beaucoup de rappeurs défunts, il avait tellement de musique en stock que son héritage sonore lui perdurera encore quelques années.