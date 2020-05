Drake tease encore de nouveaux titres

Alors que Drake a sorti hier une mixtape, "Dark Lane Demo Tapes" que personne n'a vu venir et qui était la bonne surprise du jour, il a continué dans son entreprise en teaser de nouveaux morceaux lors d'un Live Instagram avec Night Owl Sound, preuve qu'il a un stock titres prêts assez conséquent.

Lors de ce live, le 6 God a présenté un titre en avant-première sur lequel on entend clairement un changement de flow et des paroles rappées dans une autre langue, le Français.

Drake just played an unreleased song via Instagram Live and it sounds so fire! ???? What are your thoughts on it? pic.twitter.com/9dwAjG7cCI

Drake played another song where he spoke French ????



What are your thoughts on him speaking French in the record? pic.twitter.com/TAyqyTAjw5 — STRAPPED! (@STRAPPEDEXTRAS) May 1, 2020

Drake a également annoncé une collaboration avec Roddy Rich.

On ne sait pas si toutes ces chansons apparaîtront dans l'album de Drake dont il a annoncé la sortie pour cet été ou s'il donnait simplement aux fans quelques titres supplémentaires qui venaient en plus de la mixtape. Mais, quoi qu'il en soit, il a également donné des précision sur ce quoi il fallait s'attendre concernant son prochain opus.

Il a donc annoncé sa sortie pour cet été et a aussi dit que le projet serait sans doute plus court que son prédécesseur, "Scoprion".

Pour faire passer le temps, on peut toujours se réécouter "Dark Lane Demo Tapes", un projet qui ménage inédits et titres déjà sortis comme "Toosie Slide", "War" et "When to Say When".