6ix9ine : Akon le défend et veut faire de la musique avec lui

Depuis sa sortie, on a plus parlé de 6ix9ine pour ses "coups" sur les réseaux sociaux que pour sa musique. Tout juste sait-on qu'il a le droit de travailler et qu'il doit deux albums, un en anglais et l'autre en espagnol au label 10K Projects avec qui il a signé un contrat portant sur 10 millions de dollars. Et pour les réaliser, il peut compter sur Akon qui l'a toujours soutenu et qui est prêt à faire des titres avec lui.

En effet, Akon se dit prêt à travailler avec 6ix9ine même si sa réputation de balance semble l'éloigner de tout un pan du rap game américain. C'est, en tout cas, ce qu'il a affirmé lors d'un live Instagram avec DJ Whoo Kid. Akon veut bien partager un titre avec le rappeur de Brooklyn qui termine sa peine chez lui à cause de l'épidémie de coronavirus. A la question de savoir s'il écouterait le prochain album de 6ix9ine, Akon a carrément répondu : "je vais figurer dessus !". Pour l'instant rien n'est fait mais le rappeur d'origine sénégalaise paraît déterminé.

"Je suis le point d'appeler Tekashi pour lui dire : yo, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis le point d'obtenir ma participation sur son disque. Tu ne peux pas me battre. Ce projet est sans doute le disque le plus chaud de l'année à cause de tout ce qui s'est passé. Pensez à tout ce qui l'entoure ! Même si vous ne l'aimez pas, vous allez le télécharger et l'écouter, même par curiosité."