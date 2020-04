DaBaby : la liste folle des feats de "Blame It On Baby"

Ça ressemble à un All Star Game !

DaBaby fait les choses rapidement mais il les fait bien. Après avoir annoncé son nouvel album, "Blame It On Baby" en début de semaine puis la cover hier, il vient de lâcher la liste impressionnante des artistes avec lesquels il a collaboré sur ce projet. On y trouve Future, Roddy Rich, Quavo, Megan Thee Stallion, YoungBoy NBA, A Boogie wit da Hoodie et Ashanti ! Pas mal non ?

DaBaby surfe sur la vague de la win en ce moment. Alors, même si son dernier album, "Kirk", une réussite au passage, n'est sorti qu'il y a quelques mois, il remet le couvert suivant en cela l'adage qui dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Sa communication est minimale mais elle fait mouche à chaque fois. Des teasers sur Twitter, l'annonce et la cover de l'album sur Instagram et enfin la liste des featurings aujourd'hui et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rappeur de Cleveland s'est très très très bien entouré sur "Blame It On Baby" puisqu'on y trouve que des collaborations de gros calibres et venant d'univers différents qui, à chaque fois, vont lui offrir quelque chose de particulier pour mettre en valeur ses morceaux.