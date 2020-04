Kid Cudi tease ses premiers titres depuis deux ans !

Le Kid est de retour !

Alors que Kid Cudi prépare son très attendu album "Entergalactic", un extrait inédit de 14 petites secondes d'un des titres de ce projet vient de débarquer sur Internet via un tweet de l'artiste.

Quand apparaît une information ou une vidéo le 1er avril, on est toujours enclin à faire attention à sa véracité. Surtout quand il s'agit d'un artiste aussi discret que Kid Cudi qui n'a rien sorti depuis 2018 et son album commun avec Kanye West, "Kids See Ghosts" et que son dernier projet solo date de 2016 ! Mais, l'extrait lâché par le rappeur de Cleveland a rassuré les fans : il est en forme !