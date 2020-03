DMX travaille sur un nouvel album !

Les sessions Live Instagram ne cessent de se multiplier durant cette période de confinement. Pendant l'une d'elles, initiée par Tory Lanez, DMX a eu le temps de dire qu'il travailler sur un nouvel album. Oh wait ?!

Bien qu'il n'en ait pas dit beaucoup plus, l'ancien Ruff Ryders s'est confié sur ses projets :

Tory Lanez qui a avoué à DMX qu'il était un super fan lui a ensuite demandé s'il était prêt à en rapper un petit morceau, afin de mettre l'eau à la bouche des auditeurs. Pas dupe, DMX n'a rien lâcher.

Pour le plaisir de tous, il a quand même lâché le cri, son plus gros gimmick, qui est aussi sa signature.

X lutte contre la toxicomanie depuis des années et a, encore récement, fait une nouvelle cure de désintoxication. Il a aussi purgé une peine de prison pour évasion fiscale. Mais depuis un certain temps, tout à l'air d'aller pour le mieux. Il resigné un contrat avec Def Jam et s'est reconnecté avec Swizz Beatz, son collaboateur de longue date.

Lors d'un concert l'année dernière, il avait adressé ce conseil au public :

"Lorsque vous tombez, relevez-vous. Tout le monde ici a traversé des difficultés… Et vous ne savez jamais ce que Dieu est prêt à faire pour vous tant que vous n'avez pas besoin qu'il fasse quelque chose pour vous."

Une maxime qu'il semble désormais s'appliquer à lui-même.

Welcome back, DMX !