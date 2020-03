Joyner Lucas, Kekra, Bosh : découvrez les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques de ce vendredi 27 mars.

Voici la sélection des sorties du jour par la rédaction de Generations, pour mettre un peu de lumière dans la quarantaine !

JEEZY - "TWENTY/20 PYREX VISION"

C'est un peu la surprise du jour puisque Jeezy ne l'a annoncé qu'hier ! Jeezy a déjà sorti onze albums au cours de sa carrière mais c'est le premier depuis un an et "TM104 : The Legend Of The Snowman" sorti en 2019.

SLIM THUG - "THUG LIFE"

La sortie de ce projet intervient quelques jours seulement après que Slim Thug ait annoncé être positif au Covid-19...

PARTYNEXTDOOR - "PARTYMOBILE"

C'est peut-être le plus attendu de la journée chez nos amis américains tant il a subi de retards. Porté par un gros feat avec Rihanna, c'est le premier projet de PND depuis 2016.

JOYNER LUCAS - "ADHD"

Premier projet de Joyner Lucas depuis 2017, il propose des collaborations avec Young Thug, Logic, Chris Brown, Fabolous et King OSF.

BOSH - "SYNKINISI"

En pleine lumière grâce au succès de la série "Validé, Bosh profite de ce timing idéal pour lancer son deuxième album, "Synkinisi".

KEKRA - "FREEBASE 4"

Très créatif musicalement et visuellement, Kekra inonde le marché depuis plusieurs années avec succès. Place au quatrième volume de sa série de mixtapes, "Freebase".

GLK - "INDECIS"

Le rappeur du 93 livre un album avec de gros feats, parmi lesquels on retrouve Soolking, Koba LaD, Heuss L'Enfoiré ou encore Naps.

INFINIT' - "MA VIE EST UN FILM 2"

Le rappeur d'Antibes continue son ascension avec ce nouveau projet, toujours chez Don Dada Records. C'est la suite d'un porjet sorti déjà en 2013.