Booba : Son inédit "Cavaliero" est dispo ! Bientôt la sortie du dernier projet ?

L'artiste vient de lâcher un très beau titre aux milles métaphores...

Le week-end a été marqué par les projets surprises ! Après Ninho qui a lâché "M.I.L.S 3" samedi matin, Booba a annoncé via les réseaux sociaux qu'il sortait un nouveau son aujourd'hui.

On ne présente plus le Duc de Boulogne. Le plus grand rappeur français a sorti hier un son très sombre baptisé "Cavaliero". Teasé sur les coups de 16h via Twitter et Instagram, B2o avait lâché une cover sobre ; une belle structure de cheval sur un fond très dark :

Paroles métaphoriques ! Après plusieurs featuring avec Maes, Bramsito, Médine, SDM (...), le chevalier Booba revient seul pour la première fois cette année. Un titre aux métaphores cinglantes sur sa carrière et ses ennemis : "Je brûle le monde, portefeuille du destin, la bourse ou la vie pour unique refrain. Bling Bling, Bang Bang au passage du requin, pas de quoi salir mes mains". Dans ses phases sombres, le rappeur met en évidence son parcours difficile vers le succès et la gloire. Bien sûr, il souligne qu'aujourd'hui financièrement, il s'en sort très bien mais que le chemin fut long et surtout très compliqué. Booba fait toujours référence à tout l'argent qu'il reçoit grâce à ses investissements ! En plus de ses projets diamantés, l'artiste est un businessman : un label qui fait des bébés (92i qui a créé 7 Corp), un média radio et télé (OKLM) sans oublier de mentionner des marques de sappes ("La Piraterie", ex "Unkut").

Booba lâche tout de même des phases où il semble en avoir marre de cette pression qu'il vit en tant que numéro 1. Par ailleurs, dans plusieurs interviews récentes données à "Brut" et à "GQ", le rappeur parlait de ses nombreux ennemis mais surtout du danger auquel il est confronté depuis des années. Une volonté de tout arrêter ?

Lors de son interview au média "Brut" justement, le rappeur avait annoncé faire un dernier album prochainement. L'ultime album de Booba pour clôturer sa longue et belle carrière. Le titre "Cavaliero" serait peut-être un moyen symbolique de commencer à dire au revoir.

En attendant, le rappeur de Boulbi devait performer à Boulogne justement, en direct de la Seine Musicale pour le festival "Chorus". Malheureusement, ce festival a dû être annulé à cause de l'épidémie du corona virus.