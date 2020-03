Lil Uzi Vert : le tracklisting de "Eternal Atake" !

L'album devrait contenir des chansons que nous avons entendues au cours des derniers mois, comme "Futsal Shuffle 2020" et "That Way" , qui sample le classique des Backstreet Boys .

Les fans ont fait connaître leur voix, choisissant la plus futuriste des images. Maintenant que nous avons les singles, la pochette, une bande-annonce cinématographique et une tracklist, il ne reste plus que l'album, disponible dès maintenant.

Découvrez la tracklist de "Eternal Atake" ci-dessous :

1. "Baby Pluto"

2. "Lo Mein"

3. "Silly Watch"

4. "Pop"

5. "You Better Move"

6. "Homecoming"

7. "I'm Sorry"

8. "Celebration Station"

9. "Bigger Than Life"

10."Chrome Hearts Tags"

11. "Bust Me"

12. "Prices"

13. "Urgency" Featuring Syd

14. "Venetia"

15. "P2 (The End)"

16. "Futsal Shuffle"

17. "That Way"