Josman dévoile la tracklist de son album "Split" !

Josman vient de dévoiler la tracklist de son projet "Split", un des plus attendus de l'année !

Presque dix ans dans le rap et Josman semble enfin toucher son objectif du doigt : devenir de manière incontestable un des rappeurs les plus respectés en France. Respecté pour sa plume et la qualité globale de son travail, tant ses projets sont peaufinés avec le sens du détail, que ce soit pour les paroles, les instrus ou les clips. Le rappeur du Cher l'a d'ailleurs montré avec ses dernières vidéos, comme "Bambi", un titre poignant et incroyable sorti il y a quelques semaines. Après des semaines de teasing, on arrive enfin à la sortie de son nouvel album "Split", qui sera disponible demain.

Un 6 Mars qui s'annonce donc bouillant pour Josman, qui a décidé de dévoiler la tracklist de son projet ainsi que la liste des featurings. Le résultat : 23 titres, dont seulement 5 featurings. Ca montre que le rappeur a beaucoup de choses à dire et qu'il a besoin de place. On y retrouvera donc les extraits déjà dévoilés comme "Bambi", "J'allume" ou encore "Petite Bulle", que des morceaux bien réussis. Pour ce qui est des feat, l'artiste a appelé en renfort Leto, Seth Gueko, Hamza, Zed et Chily, des rappeurs aux identités artistiques assez différentes voire éloignées.

Le nouvel album de Josman s'annonce donc varié, consistant, bref, tout ce qu'on aime. On a déjà hâte d'être à minuit pour découvrir ce que l'artiste nous a concocté, ça va forcément valoir le détour. En attendant, on ré-écoute "Bambi", encore une fois !