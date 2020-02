Gambi "devient fou" dans un extrait inédit !

Non seulement l’été dernier il nous a tous fait "danser la salsa" avec le morceau "Hé oh" , mais aussi, il s’est hissé dans le classement Spotify Mondial avec le banger "Popopop" .

Ce titre composé par Ghostkiller Track a mis tout le monde d’accord, un cockatil explosif entre punchlines énervées et sonorités pop qui a propulsé l’artiste à la 123ème place des titres les plus écoutés au monde sur la plateforme de streaming avec presque 900 000 écoutes le jour de sa sortie.

De plus, le clip sorti en octobre dernier, cumule plus de 70 millions de vues sur Youtube, le jeune prodige de REC 118, vit une ascension extraordinaire, et ça, il le doit à son originalité. Un coté excentrique qu’on valide et qui l’a mené cette année à une de ses plus prestigieuses collab’ à ce jour, sur le morceau "Dans l’espace" avec le patron de la Moulaga, Heuss L’Enfoiré.