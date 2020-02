Pusha T créé un nouveau label

Pusha T lance son label musical, Heir Wave Music Group.

Pusha T lance son nouveau label musical : Heir Wave Music Group. Et il en profite pour nous présenter direct sa première signature. Il s'agit du rappeur Kahri 1k.

Pusha T charbonne de ouf. C’est bien simple, il est sur tous les fronts. Pour rappel, ces derniers mois il a posé son flow sur le générique de la série Succession. Celui qui va peut-être livrer un album avec No Malice a également lâché un nouveau freestyle en collaboration avec Damian Lillard. C’est pas fini, il a dévoilé un nouveau titre en duo avec Jadakiss. Bref, la liste est plus que longue. Il cartonne, et est très demandé. Mais il a décidé d’écrire un nouveau chapitre : il a crée son label musical. Le nom ? Heir Wave Music Group. Il vient même de signer sa première pépite.



Kahri 1k est le nouveau petit protégé de celui qui s'est moqué de Drake ! C’est le premier artiste à signer dans le label de l'artiste. Le rappeur de Virginie veut promouvoir les rappeurs de son État du sud-est des US qu’il affectionne tant. Et il ne perd pas de temps puisque son premier "adhérent" vient de sortir son projet number one "The Ghost of Pecan Acres". Un petit opus qui comprend neuf titres. Et quand on écoute son flow, on comprend direct le lien entre les deux rappeurs. C'est totalement le délire de Pusha. Ecoutez "Fort Night" un des sons du projet :

En tout cas, nous on attend le prochain projet de Pusha T !