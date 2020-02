Pop Smoke ciblé par des gangs ?

Pop Smoke était apparemment sérieusement menacé par des gangs...

Un nouveau décès violent et prématuré a endeuillé le rap US cette semaine. Il s'agit de la mort de Pop Smoke, à 20 ans à peine, tué par balle chez lui dans ce qui semblait être au départ un cambriolage qui aurait mal tourné. Victime de plusieurs coups de feu dans une résidence d'Hollywood Hills, le rappeur est décédé quelques temps après pendant son transfert à l'hôpital le plus proche. Une tragédie pour ce jeune artiste qui commençait à peine à exploser, en important notamment la drill UK aux Etats-Unis et en la remixant sauce Brooklyn, son quartier d'origine.

Mais la version du cambriolage est vite tombée à l'eau étant donné que les agresseurs, au nombre de 4, sont ressortis du domicile les mains vides. Une autre information vient désormais appuyer la thèse de l'assassinat prémédité : Pop Smoke serait la cible de gangs. On sait par exemple qu'il avait été impliqué dans un trafic de Rolls Royce, mais aussi qu'il a annulé un show à cause de la présence probable de membres de divers gangs, avec qui il ne voulait pas être aperçu.

Le rap de Pop Smoke, plutôt dur, le classait parmi les gangsta rappeurs. Mais cette attitude gangsta allait pour lui bien plus loin que la musique, si on se réfère à cette histoire de trafic de Rolls. Quoiqu'il en soit les agresseurs n'ont pour le moment toujours pas été retrouvés. On espère pour la famille qu'on finira un jour par avoir le fin mot de cette triste histoire. On espère également que les choses vont se calmer du côté des Etats-Unis, on perd un rappeur presque tous les mois...