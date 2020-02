Lil Baby : la tracklist de son album à venir !

À moins de deux semaines de sa sortie, Lil Baby a dévoilé la tracklist de son album très attendu "My Turn".

En plus du single à succès "Woah", les 20 titres incluent des apparitions de Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Young Thug, Future, Gunna et Moneybagg Yo. "Catch the Sun" de la bande originale de Queen & Slim de l’année dernière est également inclus.

De plus, hier, Lil Baby a partagé le clip d’un extrait de l’opus intitulé "Sum 2 Prove", qui est le résultat de son travail acharné.

L'album fait suite à ses débuts en 2018 avec "Harder Than Ever", qui s'est placé en 3ème place du Billboard Hot 100. Le prolifique MC a également teasé sa mixtape "Lamborghini Boys" avec la participation exclusive de Future, Gunna et Young Thug la suite de "Super Slimey" en 2017.

Découvrez la tracklist de "My Turn" ci-dessous:

1. "Get Ugly"

2. "Heatin Up" (feat. Gunna)

3. "How"

4. "Grace" (feat. 42 Dugg)

5. "Woah"

6. "Live Off My Closet" (feat. Future)

7. "Same Thing"

8. "Emotionally Scarred"

9. "Commercial" (feat. Lil Uzi Vert)

10. "Forever" (feat. Lil Wayne)

11. "Can’t Explain"

12. "No Sucker" (feat. Moneybagg Yo)

13. "Sum 2 Prove"

14. "We Should" (feat. Young Thug)

15. "Catch the Sun" (Queen & Slim: The Soundtrack)

16. "Consistent"

17. "Gang Signs"

18. "Hurtin"

19. "Forget That" (feat. Rylo Rodriquez)

20. "Solid"