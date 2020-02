Dr. Dre et Xzibit sont en studio !

Xzibit n'en a clairement pas fini avec la musique...

Même si Xzibit en a bel et bien terminé avec sa carrière d’animateur télé avec sa célèbre émission "Pimp My Ride", son épopée dans la musique n’est elle clairement pas prête de se terminer.

Mercredi, le rappeur publiait sur Instagram une photo sur laquelle on pouvait le voir en studio avec… Dr Dre ! Un selfie sur lequel on peut aussi apercevoir l’un des producteurs légendaires de la côté est : Focus.

Un post qui s’accompagne d’une légende assez évocatrice : "Vous n’avez aucune idée sur ce que nous allons balancer comme une bombe d’atomes sur vous."

Après cette première photo, le rappeur enchaîne avec d’autres posts. On peut même apercevoir en plus de Dre et de lui-même, FredWreck, Ice-T et le producteur Hen Gee. Que du très beau monde sur cette publication instagram !

Même si certains puristes auraient surement rêvé d’une collaboration entre tous ces acteurs majeurs du rap, il semble que cette réunion n’était pas à but professionnel. En effet, les rappeurs se seraient tous réunis pour fêter l’anniversaire d’Ice-T à Beverly Hills, peu avant ou peu après leur apparition dans le studio.

Hee Gee publiait d’ailleurs un montage (très kitsch il faut le dire…) sur cette grosse soirée partagée par les rappeurs.

On attend fort le prochain projet de Xzibit, pour rappel, le dernier sorti en date par l'artiste de 45 ans date de 2012.. Autant de dire que cela fait presque une éternité que celui qui a bercé une bonne partie de la jeunesse américaine à coup de voitures pimpés n'a pas mis en avant son côté boucher et découpeur de prod !