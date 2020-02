50 Cent aurait pu signer Nicki Minaj !

Alors qu'elle n'était qu'une rookie dans le paysage du rap...

Grosse information qui nous vient tout droit du site XXL ! Et pour une fois elle concerne 50 Cent sans que celui-ci ne soit pas impliqué dans un clash. Juste avant que Lil Wayne ne signe la barbie du rap ricain : Nicki Minaj, Fifty à aussi eu la chance de pouvoir faire signer la "Queen of Rap."

Lundi, le rappeur était de passage pour une visite surprise dans les locaux de la radio Beats 1. Il est allé creuser dans sa mémoire pour sortir quelques petites anecdotes. Durant la conversation, Fifty s’explique sur son choix ne pas avoir signé Nicki à l’époque.

"C’est à cause de Fendi" assure-t-il sur l’antenne de Beats 1. Fendi était le manager de la rappeuse à l’époque et c’est selon lui l’unique raison : "C’est la seule raison de pourquoi je n’ai pas écouté ou regardé quelque chose de plus profond."

Pour tous ceux qui ne savent pas, "Fendi" est connu et reconnu pour avoir découvert et lancé Nicki au milieu des années 2000. Malheureusement tout ne s’était pas bien passé et la rappeuse est finalement parti bosser avec la célèbre manager Debra Antney, qui n’est autre que la mère de Waka Flocka Flame. Il aura fallu attendre juillet dernier pour voir les deux se réconcilier en direct de la même émission.

"Maintenant il est un peu chevronné. Il sait comment maintenir la relation dans le bon sens. A l’époque, ce n’était pas pareil."

Une interview qui survient alors que Minaj n’est pas partie en tournée depuis 2018. Elle travaille sur son cinquième album actuellement. On attend donc fort le retour de la queen dans le paysage du rap pour venir pimenter tout ça !