Russ accuse Post Malone de s'approprier la culture noire : beef en vue ?

Russ n'a jamais hésité à exprimer ses sentiments envers l'industrie de la musique, aussi controversés soient-ils. Lors d'une entretien avec Charlamagne Tha God et Andrew Schulz pour le podcast Brilliant Idiots la semaine dernière, Russ a de nouveau réagit en toute transparence en exprimant cette fois ses réflexions sur Post Malone.

Au milieu de la conversation de deux heures, Russ a pris le temps de parler des blancs qui s’approprient la culture noire et il a expliqué en quoi c'était un problème au niveau du rap game.

"Si vous êtes blanc dans le hip hop, vous devez contribuer à la culture noire d'une manière ou d'une autre, sinon vous répétez l'histoire en entrant dans la culture noire, en l'utilisant comme un moyen de voler ses bienfaits et d’en tirer profit. Vous ne pouvez pas entrer dans la culture hip hop et utiliser ses vêtements, sa langue et sa musique, puis partir et commencer à faire des trucs de blancs".

Charlamagne a demandé à Russ s'il parlait de Post Malone et le leader du groupe Diemon a affirmé que ce dernier symbolise parfaitement ce phénomène :

"C'est un bon exemple parce que je pense que c'est une chose intéressante à regarder d’un oeil extérieur, il commence avec des tresses et de l’or partout au point que les gens pensent qu’il est métissé, et maintenant, il se retrouve à boire de la Bud Light et à porter des bottes de cow-boy".

Russ s'est assuré de faire quelques compliments à l’auteur de "Circles" en disant que sa musique était phénoménale mais a continué à soutenir les revendications d'appropriation culturelle.