Roddy Ricch : qui est le rappeur qui fait trembler Justin Bieber et Selena Gomez ?

Roddy Rich est numéro un aux Etats-Unis depuis plusieurs semaines devant les stars de la pop...

Mais qui est Roddy Ricch alias le rappeur qui bat des records et qui fait de l'ombre à la musique pop américaine depuis plusieurs semaines ?

Roddy a grandi entre Compton et Atlanta, c'est peut-être ce mélange d'influence qui lui a donné un talent pareil. En 2018, il se démarquait avec "Every Season" et le titre "Die Young" produit par London On Da Track. Ironie du sort, le morceau, dédié à son pote, a été écrit la nuit de la mort de XXXTentacion. Validé par les plus grands comme Nipsey Hussle qui l'a invité sur le morceau "Racks In The Middle", Meek Mill qui l'avait ramené sur "Splash Warning", ou encore Mustard avec "Ballin" en juin 2019, Roddy ne cesse de prouver au rap game qu'il a sa place.

Il est venu perturber la fin d'année 2019 avec son premier album studio intitulé "Please Excuse Me For Being Antisocial" mené par le single "The Box", dans lequel le rappeur s'offre un casting plus que prestigieux : Meek Mill, Gunna, Lil Durk, A Boogie wit da Hoodie, Ty Dolla $ign et Mustard. Toutes les émissions l'invitent, les réseaux sociaux s'arrachent "The Box" et il est même monté sur la scène des Grammy Awards pour l'hommage rendu à Nipsey Hussle.

Grâce à lui, l'urbain passe devant la pop dans les classements et ça dérange !

Justin Bieber mauvais joueur, Selena Gomez aussi

En effet, Justin Bieber avait organisé son grand retour après cinq années d'absence avec le morceau "Yummy", mais le titre ne se classe pas numéro un dès sa sortie... Bieber se saisit de ses réseaux sociaux et va même jusqu'à donner des astuces à ses fans pour gonfler ses chiffres d'écoute en streaming afin d'obtenir enfin la première place. La recette est simple selon le chanteur, il faut créer des playlists avec son morceau et la laisser défiler en boucle pendant la nuit en coupant le son. "Sorry" Justin, mais ça n'a pas fonctionné... En tout cas, Roddy Ricch prend ça à la légère et tweet : "Allez streamer Yummy de Justin." Une autre artiste s'est plainte : Selena Gomez. Elle aussi était absente et en dépression pendant de longs mois, mais rien n'y fait, la première place n'est pas pour elle et son album "Rare" non plus. La chanteuse s'est filmée en expliquant qu'elle n'était pas attachée aux chiffres, mais que ce serait quand même cool que le projet dans lequel elle a mis toute son âme gagne le top du classement Billboard. Ok Pinocchio, on t'a grillé aussi et ça sent bien le seum !

Peu importe, Roddy est bien en place avec "Please Excuse Me For Being Antisocial" et il a même atteint l'exploit d'avoir un premier album studio rap au top du classement pendant plus d'un mois, chose qui n'était pas arrivée depuis le projet "Get Rich Or Die Tryin" de 50 Cent en 2003. Et ce n'est pas encore fini, car le clip de "The Box" arrive le 10 février ! Can't wait.