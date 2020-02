Roddy Ricch reprend la première place du Billboard à Eminem

Roddy Ricch récupère la première place !

Roddy Ricch est de retour à la première place du top Billboard et détrône Eminem. Avec son album "Please Excuse Me For Being Antisocial", le rappeur de la West Coast est numéro 1 et renvoie Eminem un peu plus loin dans le classement avec son album surprise intitulé "Music To Be Murdered By".

Le nouveau phénomène du hip-hop atteint donc la première place pour la troisième fois depuis la sortie de son projet en décembre 2019 et dérange les plans de beaucoup d'artistes. En effet, le retour des artistes pop, Justin Bieber et Selena Gomez, a été perturbé par le succès de Roddy et les a empêché d'occuper la première place du Billboard.

Côté rap, Slim Shady est revenu le 17 Janvier avec un album surprise, "Music To Be Murdered By" et a marqué l'histoire une nouvelle fois. Premièrement, il a atteint le pallier des 10 albums consécutifs à faire leur entrée au top du classement Billboard 200 dès leur sortie. Ensuite, il a battu un autre record de vitesse dans le morceau "Godzilla" en featuring avec Juice WRLD en balançant 229 mots en seulement 30 secondes.

Cependant, Roddy Ricch est bel est bien décidé à continuer son ascension ! Bien qu'il ait passé la semaine dernière en quatrième position derrière Eminem, Halsey et l'album posthume de Mac Miller, la première place lui revient cette semaine. Par ailleurs, Roddy est validé par les anciens dans l'industrie et il a même participé à l'hommage rendu à Nipsey Hussle pendant la soirée des Grammy Awards en performant le titre "Letter To Nipsey" avec Meek Mill.

Si vous n'avez pas entendu parler de lui, vous vivez sur Mars ou alors vous n'écoutez pas assez Générations, alors rattrapez-vous ci-dessous :