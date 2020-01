Schoolboy Q annonce un album pour 2020 !

Schoolboy Q est de retour pour mettre le bordel au fond de la classe.

2019 n'a, curieusement, pas été synonyme de grand chose pour Schoolboy Q, l'ex-rookie de Top Dawg Entertainment devenu rapidement une tête d'affiche du rap US, grâce à son album "Oxymoron", sorti en 2014. Pourtant, le rappeur aura bien sorti un album cette année, "Crash Talk", mais au niveau des ventes, on est loin, très loin de ses deux précédents opus qui l'ont propulsé au top des charts. Une anomalie, certainement, car le projet était pourtant de bonne facture, mais l'artiste compte bien y remédier en 2020, d'après plusieurs sources, dont lui-même.

En effet, Schoolboy Q aurait décidé de sortir un nouvel album cette année. Après avoir occupé le trou de 3 ans entre "Blank Face LP", et "Crash Talk", à se soigner, dans sa tête et dans son corps (beaucoup de problèmes d'addictions notamment), on dirait que le rappeur veut revenir à un rythme de publication plus élevé. Il a confié à son public, lors d'un concert, qu'il allait "sortir un album cette année, je vous le jure. Je travaille dessus depuis que Crash Talk est sorti. Je travaille dessus non-stop, et je vais continuer de travailler dessus tous les jours parce que j'ai la dalle, et que j'aime créer".

Une déclaration qui fera sans doute très plaisir à ses fans, qui sont de plus en plus nombreux. Il faut dire que l'interprète de "Man Of The Year" a tout pour inspirer la sympathie, avec son humour, son vécu incroyable, et forcément, son talent, car Schoolboy Q c'est avant tout une sacrée maîtrise, on se ré-écoute ça.