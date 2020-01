Lupe Fiasco veut prendre la place de Joe Budden dans Slaughterhouse !

Lupe a déjà exprimé son admiration pour le Slaughterhouse, faisant l'éloge du groupe lors d'une apparition dans l’émission The Breakfast Club en 2012. Il a également de l'expérience en tant que membre d'un groupe, effectivement, il avait fait équipe avec Kanye West et Pharrell dans le cadre du Child Rebel Soldier.

Le supergroupe a été officiellement dissous en 2018 après la retraite de Budden et la sortie de KXNG Crooked du groupe. Leur projet final, la mixtape "House Rules", est sortie en 2014. Royce Da 5’9, Joell Ortiz et Crooked ont fait leur réapparition sur "Music To Be Murdered By" d’Eminem, rejoignant Slim Shady sur le morceau "I Will".