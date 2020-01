Drake et Dj Khaled ensemble en studio !

Drake et DJ Khaled sont en train de nous cuisiner quelque chose de chaud, une fois de plus.

Drake est sur le point de revenir faire main basse sur le rap game, avec un nouvel album studio attendu pour l'année 2020. Si on n'a pas encore eu de communiqué officiel de sa part, les sorties de plusieurs morceaux et clips nous font penser que le canadien pourrait très bientôt être de retour, avec ce projet qui s'appellerait pour l'instant "D6" (rien de certain). Un disque très attendu, car deux ans se sont écoulés depuis la sortie de "Scorpion" ,sans réel album, "Care Package" n'étant qu'une compilation d'anciens morceaux.

Le rappeur est le roi des charts, et ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe par les observateurs du rap game. Et si on sait déjà que le projet comptera au moins un feat avec Rick Ross, un autre avec Bryson Tiller, et peut-être un avec Future, une autre star pourrait bien s'inviter sur "D6" : DJ Khaled. Un des personnages les plus hauts en couleurs de ce game. Et si on pense ça, c'est parce que le DJ a posté une photo de lui et Drake ensemble en studio, visiblement en train de parler d'un truc très sérieux.

Et en légende, Khaled déclare "c'est incroyable ce qu'on peut faire en seulement 24 heures. J'ai hâte de partager ça avec vous". Il y a donc bien au moins un morceau entre eux deux qui va arriver, maintenant, pas sûr que ce soit pour l'album de Drake, mais on y croit. Car les deux sont restés très proches depuis l'époque de "No New Friends" !