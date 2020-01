Swift Guad x Al’Tarba balancent leur "Musique Classique" !

L’album "Musique Classique" de Swift Guad x Al’Tarba est en précommande.

Swift Guad, originaire de Montreuil, est un pilier du rap français indépendant depuis plus de quinze ans. Il est un mélange de voix puissante et d'univers singuliers. Son écriture est technique et sensée.

L’artiste est de retour avec le mythique beatmaker originaire de Toulouse, Al’Tarba. Avec plus de dix ans de carrière, Al'Tarba a sorti 5 albums et 2 EP. Entre sonorités noires et oniriques, il plaît autant aux puristes du rap qu'aux amoureux de l'électro et du trip hop.

Fin 2019, Swift Guad balançait le clip "Cash Misère", extrait de "Musique Classique" en collaboration avec Al’Tarba à la prod. Un titre qui traitait de l’avenir, du business autour du rap ainsi que des différentes relations qu’il pouvait avoir.

Les deux artistes dévoilent la cover de leur album, aussi riche et qualitative que leur musique. Chacun transmet ce qu'il a sur le coeur tout en respectant leur univers. Entre visuels esthétiques, références solides et punchlines incisives, le duo continue de captiver le public sur tous les plans.

L'album rend hommage au rap New-Yorkais des 90's. On note l'originalité de la relecture avec ses sonorités actuelles.

L'album "Musique Classique" est disponible en précommande en CD ou en double vinyle. Découvrez "Cash Misère", extrait de leur album "Musique Classique" sur Générations:

Links :

CD : http://addictivemusicshop.fr/fr/accueil/947-precommande-cd-serie-limitee-100-exemplaires-dedicaces-et-numerotes-swift-guad-x-al-tarba-musique-classique-.html?adtoken=00cebf18475bb89cfff29b936f499448&ad=admin_addictive968&id_employee=1

Vinyle : http://addictivemusicshop.fr/fr/accueil/948-precommande-double-vinyles-serie-limitee-100-exemplaires-dedicaces-et-numerotes-swift-guad-x-al-tarba-musique-classique-.html?adtoken=00cebf18475bb89cfff29b936f499448&ad=admin_addictive968&id_employee=1