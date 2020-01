2 Chainz veut son indépendance et partir de Def Jam

2 Chainz veut s'en aller de Def Jam !

Nouvelle année, nouveaux objectifs pour 2 Chainz ! Le rappeur réfléchit à son futur et il se dirigerait vers une carrière en indépendant....

Dans une interview accordée à Zane Lowe pour Apple Music, il se confie : "Je suis chez Def Jam depuis un moment, c'est un peu comme ma maison. C'est des bonnes personnes, j'adore ce qu'ils font. J'arrive dans une nouvelle étape de ma vie où il faut avoir et posséder plus." Quitter Def Jam ne serait pas définitif pour 2 Chainz, il doit encore négocier et parler de son avenir avec eux, comme il le dit, "Qui sait ? Je resterai peut-être chez eux...Mais pour le moment, j'ai hâte de devenir éventuellement indépendant d'ici la fin de cette année et m'amuser avec mes gars."

Le rappeur d'Atlanta a déjà sorti 5 albums avec le label Def Jam, le tout premier étant "Based on a T.R.U. Story" en 2012 et le dernier "Rap or Go to the League" sorti en 2019.

Durant l'interview, 2 Chainz a également parlé de son single "Dead Man Walking" en collaboration avec Future, une chanson que Chainz voulait faire depuis longtemps. Il avait d'ailleurs commencé à la teaser l'été dernier lorsque des rumeurs de beef entre les deux rappeurs avaient fait surface.

En attendant, l'interprête de "I'm Different" va dévoiler une compilation sous son label T.R.U. qui sortira le 7 Février prochain et portera le nom de "NO FACE NO CASE". Le premier extrait de ce projet est "Virgil Discount" en featuring avec Skooly, écoutez-le ci-dessous :