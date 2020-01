Pop Smoke arrêté pour un trafic de Rolls Royce !

Pop Smoke a été arrêté, soupçonné d'avoir conduit des Rolls Royce volées depuis Los Angeles jusqu'à New-York.

Le gangsta rap a encore de beaux jours devant lui, et si on le sait, c'est parce que les rappeurs de moins de 25 ans avoir purgé 3 ou 4 peines de prison sont de plus en plus nombreux. Et ce, pour des raisons diverses, allant du trafic d'armes, de stupéfiants, comme Kodak Black jusqu'au meurtre, comme Tay-K. Mais cette fois, il s'agit d'un fait divers tout à fait original, qui concerne le rappeur Pop Smoke, nouveau porte-drapeau de la drill, en provenance de Brooklyn. Un gangsta rappeur de New-York, qui s'inspire de la musique de Chiacgo et d'Angleterre, et qui a été arrêté hier par la police, à l'âge de 20 ans.

La raison ? L'homme serait apparemment impliqué dans un vol de Rolls Royce. Une histoire pas banale : selon les documents obtenus par TMZ, le rappeur aurait rencontré le propriétaire de la voiture en Novembre. Ils auraient alors conclu que le rappeur aurait le droit d'utiliser le véhicule pour le tournage d'un de ses prochains clips. Après cet accord verbal, Pop Smoke est donc parti de Los Angeles, pour tourner le clip. Mais quelques semaines après, le propriétaire de la Rolls, n'ayant plus de nouvelle, a décidé d'activer son tracker GPS, découvrant que le véhicule était en Arizona.

Le mois suivant, c'est Pop Smoke qui postait un cliché de la voiture sur son compte Instagram à New-York, avant de le supprimer rapidement, se rendant compte de sa bêtise... Il a donc été arrêté hier, 17 janvier, à l'aéroport JFK, à son retour de la Fashion Week, et sera déféré rapidement devant le parquet.