Eminem relance le beef avec Lord Jamar !

Eminem a remis de l'huile sur le feu dans son clash avec Lord Jamar, dans le morceau "I Will".

Vous n'êtes pas sans savoir que Eminem a une fois de plus créé l'événement en cette fin de semaine, faisant exploser Twitter, grâce à la sortie d'un tout nouvel album surprise, "Music to be murdered by", arrivé sans aucune promo, et rempli de phases qui font déja polémique, comme celle où il fait référence à l'attentat pendant le concert d'Ariana Grande, ou une autre dans laquelle il s'engage pour la régulation des armes à feu à Etats-Unis. Mais surtout, Eminem a profité de la sortie de ce projet pour relancer plusieurs clashs, son sport préféré depuis des années, en tirant à nouveau sur une de ses cibles favorites : Lord Jamar.

L'ancien membre de Brand Nubian avait eu l'audace de lancer plusieurs commentaires insultants à Eminem, en critiquant le contenu de ses textes, en disant que son flow et sa voix étaient mauvais, ce qui avait lancé un clash en Novembre dernier, durant lequel Eminem l'avait insulté sur scène. Cette fois, c'est dans le morceau "I Will" que Jamar en prend pour son grade, en lui disant notamment que si son ancien groupe avait été reconnu, Lord Jamar n'en était que le maillon faible. D'autres gentillesses sur la place du Lord dans l'histoire du rap, assez "minime", sont présentes dans le titre.

On rappelle notamment que l'ancien rappeur avait accusé Eminem de racisme, en plus de critiquer son niveau de rap, en ressortant une photo de Em' en mode "blackface" via un masque pour la cérémonie des MTV Awards. Une attaque que le Slim Shady n'allait évidemment pas laisser passer. A noter que le morceau "I Will" est en featuring avec Royce Da 5'9, Joell Ortiz et KXNG Crooked, qui risquent du coup de se prendre des balles perdues dans ce clash !