Gambi tease son feat avec Heuss l'Enfoiré

Un teaser vidéo de Gambi pour sa collaboration avec Heuss l’Enfoiré vient d'être lâché.

Gambi s’apprête à faire son grand come-back. Et c’est aux côtés de Heuss L’Enfoiré qu’il va revenir sur le devant de la scène. Il vient de teaser une vidéo de cette collaboration folle !

Mardi 14 janvier, la planète instagram est en ébullition ! Gambi a publié le post de la semaine, limite du mois on va pas se mentir. Il nous a livré un teaser du futur. Comme à son habitude en fait. Il nous donne tous rendez-vous ce vendredi 17 janvier pour nous offrir une merveille en compagnie de Mister Moulaga Heuss L’Enfoiré.

On a donc le nom du nouveau titre : "Dans l’Espace". On kiff.



On peut lire dans en légende : "Hello ! On se donne rendez-vous le 17/01 en compagnie de @heuss_lenfoire dans notre univers spatial".

Mais emmène-nous dans ton univers spatial Gambi, on veut y aller nous !

Pas de doute, Gambi, c'est le phénomène de l'année 2019. En à peine quelques morceaux, le rappeur de Fontenay-sous-Bois, dans le 94, a su imposer son style, et même à dominer le rap français.

Ce n’est que le début d’un parcours plus que prometteur.