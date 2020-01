Larry : la tracklist de sa mixtape dévoilée

Découvrez la tracklist de "Cite Blanche" !

Larry arrive en force le 31 Janvier prochain avec sa mixtape "Cité Blanche" et il vient tout juste de dévoiler la tracklist sur les réseaux sociaux.

Une vidéo de quelques secondes postée sur son compte Twitter annonce un total de 17 morceaux dont "Sacoche", et 2 autres morceaux bonus. Sur le projet, on retrouve deux featurings, notamment "Woin Woin" avec RK que vous entendez souvent sur Générations, et également "187" en featuring avec Zed, le membre du groupe 13 Block, bonne surprise !

Le rappeur n'a jamais caché son attachement à Strasbourg, sa ville natale, et il réserve une surprise sur sa mixtape pour les Strasbourgeois. En effet, une "Édition Strasbourg" de la mixtape sera disponible avec deux titres bonus intitulés "Freeberiz5" et "Tuba". La mixtape est déjà disponible à la précommande si vous voulez pécho l'édition spéciale !

Tout de blanc vêtu, Larry est prêt à vous envoyer du lourd en 2020. En quelques mois, Larry s'est imposé comme un rappeur de la nouvelle génération à suivre absolument, son clip avec RK comptabilise déjà plus de 24 millions de vues sur Youtube.

En attendant la fin du mois, on peut continuer de kiffer sur "Woin Woin", t'as capté ?