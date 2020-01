Cardi B : "Invasion of Privacy" bat de nouveaux records

Cardi B et son album se sont imposés dans le top Billboard.

Un an après la sortie de "Invasion of Privacy", Cardi B continue de montrer au monde qu’elle est la Queen. Ce lundi 13 janvier, son album est devenu l’opus à être resté le plus longtemps dans le top Billboard 200 pour une rappeuse. Un record précédemment détenu par Lauryn Hill en 1998 avec "The Miseducation of Lauryn Hill".

En avril 2018, celle qui a annoncé vouloir se lancer en politique, a lâché son projet très attendu "Invasion of Privacy". Ni une ni deux, il a immédiatement laissé sa marque sur le Billboard 200 comme deuxième plus grand début de l’année à l’époque. Sa domination sur les charts s’est poursuivie en septembre lorsque l’album s’est avéré être le troisième opus hip-hop le plus vendu en 2018, derrière "Scorpion" et "Beerbongs & Bentleys" de Drake et Post Malone.

Aujourd’hui celle qui a comparé Donald Trump avec un terroriste, enregistre 92 semaines à la tête de ce fameux top Billboard 200. Une dinguerie.