Youssoupha te donne rendez-vous à l'Olympia

Pour un concert qui s'annonce historique le 31 janvier 2020 !

Gros concert pour débuter l'année 2020 comme il se doit sur Générations !

Youssoupha donne rendez-vous à tous ses fans, les plus anciens comme ceux de la dernière heure pour un concert qui s'annonce bouillant en direct d'une scène mythique du monde musical parisien : l'Olympia !

Celui qui balançait "La Lune" et son visuel mi-décembre dernier viendra sur scène pour interpréter les titres d'une discographie remplie de classiques ! Entre "Noir désir", "NGRTD", "En noir et blanc" et son dernier projet "Polaroid Experience", ce ne sont pas les albums qui manquent pour le lyriciste bantou. Son dernier clip est d'ailleurs disponible ici pour les retardataires :

Un concert qui s'annonce donc animé, et le moins que l'on puisse dire c'est que l'on vous conseille de choper les dernières places encore en vente avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première partie, on attend même le rappeur Kemmler, invité d'un gros feat en 2019 pour un morceau réussi avec Shy'm et Youssoupha.

Pour le lien de la billeterie, tout se passe en ligne et c'est ici : https://billetterie.olympiahall.com/youssoupha-concert-l-olympia-paris-31-janvier-2020-css5-olympiahall-pg101-ri6134353.html

Pour tout ceux qui ne savent pas, l'adresse du rendez-vous est au 28 Boulevard des Capucines, dans le neuvième arrondissement de la capitale. Avis aux amateurs, vous êtes prévenus et il ne faudra pas dire que personne n'avait fait remonter l'info....