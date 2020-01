6ix9ine : son kidnappeur a refusé un nouveau procès !

L'affaire 6ix9ine n'est pas encore complètement terminée et d’autres rebondissements surviennent.

Anthony "Harv" Ellison, condamné en octobre pour avoir enlevé et volé le rappeur aux cheveux arc-en-ciel, a demandé au juge Paul Engelmayer le mois dernier un nouveau procès pour infirmer les verdicts de culpabilité du jury contre lui. Son co-accusé Aljermiah "Nuke" Mack a présenté une requête similaire, demandant au juge d'annuler également l'un de ses verdicts de culpabilité. Vendredi, toutes leurs requêtes ont été rejetées.

Les deux hommes ont été reconnus coupables d'être membres des Nine Trey Gangsta Bloods. Ellison, en plus d'avoir kidnappé, battu et volé 6ix9ine, a également été reconnu coupable d'une affaire datant d'octobre 2018. Mack a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants.

Les avocats d'Ellison ont fait valoir lors du procès que 6ix9ine avait organisé son propre enlèvement afin de gagner la sympathie du public et d'attirer l'attention sur son nouveau morceau "Fefe".

Mack, pour sa part, prétendait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l’inculper. Mais le juge Engelmayer a écrit que le témoignage d'un témoin ayant coopéré, l'ancien membre de Nine Trey, Kristian "PDG Kris" Cruz, a clairement indiqué que Mack était impliqué dans l’affaire de trafic de drogues. De plus, des appels téléphoniques enregistrés entre Cruz et Mack ont également confirmé ce verdict.

"Les conversations enregistrées de Mack avec le vendeur d'héroïne Cruz ont confirmé l'inférence selon laquelle Mack a participé au trafic d'héroïne de Nine Trey avec des quantités de distribution agrégées dépassant largement le kilogramme", a écrit le juge.

Mack devrait être condamné le 19 février prochain, et la condamnation d'Ellison suivra une semaine plus tard.