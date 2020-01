Népal : son album posthume est disponible

L'album posthume de Népal, "Adios Bahamas", est sorti aujourd'hui.

C'est forcément avec beaucoup d'émotions qu'on vous fait part de la nouvelle aujourd'hui. L'album posthume de Népal, "Adios Bahamas", est sorti depuis ce matin, à la date prévue, comme l'avait annoncée la famille lors du tragique événement. On le rappelle, le rappeur parisien est décédé le 9 novembre dernier, pour des raisons qui ne sont pas connues du public. Il était un des plus grands représentants de la scène rap de Paris intra-muros, proche de la 75ème Session, très proche de Doums, Nekfeu, et bien d'autres.

Ce nouveau projet est donc disponible sur toutes vos plateformes de streaming. Composé de 15 titres, il renferme des featurings avec Doums, Nekfeu, évidemment,mais aussi Di-Meh, 3010, et Sheldon. Comme souvent pour Népal, l'ambiance est plutôt douce-amère, assez torturée, mais également parfois assez légère. Beaucoup de samples de dialogues de films japonais sont dispersés un peu partout sur le projet, et globalement, c'est très, très bien kické, avec son flow assez particulier, sans beaucoup de variations, et des rimes sur plusieurs syllabes.

Un album das la suite logique des précédents projets qu'il a sorti, en solo ou avec Doum's. C'est là qu'on se rend compte, avec tristesse, qu'à 29 ans, Népal était une des meilleures plumes du rap français actuel, et c'est toujours aussi évident à l'écoute de ce projet. Grosse pensée évidemment pour sa famille, et également pour ses proches, car aujourd'hui doit être une journée très difficile pour eux...