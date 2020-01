A$ap Rocky : son top de ses rappeurs favoris

A$ap Rocky nous dévoile ses préférences niveaux artistes.

Les artistes aussi ont leurs préférences artistiques. C’est ce qu’a prouvé le grand A$ap Rocky. Lors de son passage dans le nouvel épisode de l’émission "Kerwin Frost Talks", ils nous a livré le top de ses rappeurs favoris.

Il y a peu de temps, Rakim Athelaston Mayers alias A$ap Rocky, était l’invité de l’émission "Kerwin Frost Talks". Un show présenté (comme son nom l’indique) par Kerwin Frost. Pour ceux qui ne le connaisse pas, c’est un DJ, animateur de talk-show, et comédien américain célèbre pour son style de rue éclectique. Bref, ce dernier a interviewé Lord Pretty Flacko. Et il lui a demandé ses préférences en terme de musique. Celui qui sera bientôt de retour en Suède pour un concert s’est plié au jeu et a lâché le top de ses rappeurs.

Faut savoir qu’il a beaucoup parlé de son admiration pour DaBaby, l’auteur de l’excellentissime "Kirk" qui a commencé sa carrière de rappeur en 2015 et qui excelle aujourd’hui. Enfin, on ne parle pas de ses déboires judiciaires.

Exit celui qui vient de s'en prendre aux réseaux sociaux, A$ap Rocky a lâché d’autres noms du rap game. On a NBA YounBoy. Il affirme qu’il "apprécie énormément" cet artiste. Mignon. On va pas se mentir, il n’a pas la langue dans sa poche dans cet entretien. Et on kiffe ça nous. Le rappeur poursuit et déclare également sa flamme à deux grands noms Young Thug et le mec qui sort les armes dans "Cash Cow", Gunna. A$ap Rocky valide à 200% ce qu'ils font artistiquement parlant.

L’interview complète est juste en-dessous :