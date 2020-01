LL Cool J et Q-Tip bossent sur un album pour Def Jam !

LL Cool J, Q-Tip, et Def Jam : une combinaison forcément gagnante !

C'est la journée du retour des anciens combattants aujourd'hui ! Il y a quelques heures, on apprenait en effet que le collectif IV My People, légendaire dans notre rap français, allait remettre le couvert en 2020. Cette fois, on traverse l'Atlantique, pour s'intéresser à deux mastodontes de la culture Hip Hop, véritables stars mondiales, qui ont porté très haut les couleurs du Rap US : LL Cool J et Q-Tip, qui seraient en train de bosser ensemble.

I just started recording new music produced by my lil bro @QtipTheAbstract ???????????? ???????????????????? — LLCOOLJ. (@llcoolj) December 30, 2019

C'est en tout cas ce qu'a annoncé le rappeur LL Cool J sur Twitter, en disant qu'il avait commencé à enregistrer de nouvelles musiques avec son pote Q-Tip, du groupe A Tribe Called Quest. Deux vraies légendes du rap New-Yorkais, et même si on a tendance à les oublier, ces artistes ont eu une incroyable influence sur le rap de la côte Est. On avait perdu espoir de revoir un jour Ladies Love Cool James dans les bacs, avec sa carrière d'acteur dans NCIS : Los Angeles qui doit lui prendre pas mal de temps.

I’m putting this new music out on @defjam ???? — LLCOOLJ. (@llcoolj) December 30, 2019

Mais son prochain projet a l'air en bonne route, et dans un deuxième tweet, il a même annoncé qu'il sortirait tout ça chez le label Def Jam, lui aussi légendaire pour le rap US. Une combinaison qui sent donc bon le hip hop, les beaux samples, et les passages bien kickés. On espère tout de même que LL Cool J donnera vraiment une suite à tout ça, pas comme pour son album avec Dr Dre, qu'il avait annoncé il y a 4 ans... Et qui n'est toujours pas sorti à ce jour !