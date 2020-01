Pusha T évoque un album de The Clipse

Le duo serait-il bientôt de retour ?

Le célèbre duo formé par les deux frères No Malice et Pusha T vont peut-être sortir un nouveau projet cette année ! Une belle surprise pour les fans de Clipse, surtout que leur dernier album studio, "Til The Casket Drops", date de 2009.

Ils se sont déjà réunis pour le projet "Jesus Is King" de Kanye West sur le morceau "Use This Gospel" mais également lors de certains Sunday Services. Et cette fois-ci, il semblerait que les fans de Clipse aient enfin obtenu ce qu'ils attendent depuis 10 ans. En effet, en ce 1er janvier 2020, pour bien commencer la nouvelle année, le compte Instagram Re-Up Records a partagé une photo de Pusha T et No Malice enfants avec la légende suivante : "NOUVELLE ANNÉE. NOUVEL ALBUM DE CLIPSE. 2020 PYREX VISION."

Pusha a commenté le post et amplifié la rumeur : "Un souhait...mais vous voyez que quelque chose se prépare vraiment."

En 2014, Pusha T a expliqué au média CNN comment il avait découvert que son frère souhaitait mettre un terme à sa carrière et dédier sa vie à Dieu : "J'ai été le voir et je lui ai dit "Gros, j'ai des idées, j'ai des beats et je veux que tu les écoutes" Et il me sort, "Je ne vais pas faire de nouvel album". Wow, c'était dur."

Cependant en 2016, ils avaient évoqué la possibilité d'un retour lors d'une interview pour GQ, même si Pusha T rappelle que cette décision appartient à son frère.

Enfin, grâce à cette nouvelle sur Instagram, on comprend que les Clipse vont nous surprendre en 2020 avec un nouveau projet.

