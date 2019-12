Cardi B : "Invasion of Privacy" est l'album le plus streamé pour une rappeuse

"Invasion of Privacy" est l'opus le plus écouté sur Spotify.

La Queen Cardi B poursuit son ascension. Son album "Invasion of Privacy" est le projet le plus streamé pour une rappeuse sur Spotify.

Que de consécrations pour Cardi B qui ne cesse de s’implanter dans le rap game. Son opus "Invasion of Privacy" livré l’année dernière, cartonne. Plus que ça, il écrase toute concurrence. On vient d'ailleurs d’apprendre que c’est l’album le plus streamé pour une rappeuse sur Spotify. Well done !

.@iamcardib's 'Invasion of Privacy' has now surpassed 2.8 billion streams on Spotify.



It's the most streamed female rap album in the platform's history. — chart data (@chartdata) December 29, 2019

Le bijou de Cardi a dépassé 2,8 milliards d’écoute. En comparaison, l’album "The Pinkprint" de Nicki Minaj sorti en 2014 compte 1,8 milliards de flux. Celle qui a balancé un gros freestyle sur instagram, doit en grande partie ce succès à son titre "I Like It" en feat avec Bad Bunny et J Balvin, qui comptabilise 974,657,660 écoutes à lui seul. Une dinguerie.

Espérons que son nouvel album frappera aussi fort. Prévu pour l’année prochaine, "Tiger Woods" promet d’être innonvant. L'icone du rap féminin veut montrer qu’elle sait faire autre chose. Elle avait confié lors de son dernier entretien avec Billboard : "Il y a une certaine musique que je veux faire, mais je me demande : Est-ce que les gens s’intéressent à ça ? J’ai l’impression que c’est plus des sons pour twerker qui passent en ce moment. Du coup je me dit : "Est-ce que je devrais faire ma musique autour de ça ?" Mais je ne peux pas me contenter de ce qui est chaud. Je dois quand même faire ce que je veux."

On espère que tu vas nous surprendre et faire exploser les charts Cardi !