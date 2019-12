Young Buck est en prison !

Le rival de 50 Cent avait été arrêté en 2016 après avoir prétendument donné des coups de pied dans la porte d'entrée de l'appartement de son ex-petite amie à Nashville et menacé de l'incendier.

En conséquence, il a été condamné à sept mois de prison. À l'époque, les autorités ont déclaré qu'il avait reconnu avoir violé les conditions de sa libération surveillée et de sa probation dans deux cas fédéraux.

L'ancien affilié de G-Unit est un adversaire de longue date de 50 Cent et les deux s'affrontent régulièrement sur les réseaux sociaux. Plus récemment, le producteur de Power a clashé Young Buck avec une photo d'une femme transgenre après que Buck a divulgué deux disstracks destinés à l’auteur de "Get Rich Or Die Tryin" : "The Story Of Foofy" et "Fofty" plus tôt cette année.

Young n'a pas pu profiter des vacances comme nous tous, et c'est à cause de son dernier problème juridique qui refait surface.