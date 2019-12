Fianso : un Black Album réapparaît !

"Quand on vieillit on se demande souvent ce qu'il se passerait si demain on n'était plus là...C'est la raison pour laquelle vous pouvez écouter ces morceaux. Si demain je disparaissais, la moitié de ces titres ne seraient jamais sorti et personne ne saurait qu'ils ont existé. C'est con. De plus, même si on ne se voit plus trop ces derniers temps, Sofiane est et restera un de mes rappeurs français favoris à côté de quelques autres. Peut-être qu'on retravaillera un jour ensemble, peut-être pas. Mais en tout cas, je ne pouvais pas laisser ces morceaux mourir sans rien faire. J'ai rencontré So en 2007. Je me suis retrouvé à enregistrer beaucoup de titres avec lui pendant la période 2010/2011, époque où il était l'arabe le plus détesté des open mics. J'ai enregistré beaucoup de titres avec lui. Certains sont sortis, d'autres pas. Certains était déjà de moi : “So”, “Love Et Haine”, d'autres non, mais j'étais là...Chaque morceau a une histoire...Mais peu les connaissent".