Frenetik a envie de faire le "Vide"

L'artiste Belge signe son grand retour.

Avec "La Matrice", il était entré de façon spectaculaire dans le game. Aujourd’hui, à travers "Vide" Frenetik signe son grand retour. Le clip est canon. La production ? JemiBlack. On ne peut donc s’attendre qu’à une dinguerie. On peut dire que l’interprétation est très personnelle. L’artiste se livre, transmet ses émotions, montre son univers. On a le droit à un Frenetik rêveur avec un flow singulier. Ca nous donne vraiment envie de suivre le rappeur. Bien joué.