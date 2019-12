Eminem vs Nick Cannon : Em' ne veut pas répondre !

Eminem est devenu silencieux en ce qui concerne Nick Cannon, mais évidemment cela ne l'empêche pas d'utiliser Twitter, il a choisi tout simplement de ne pas s’adresser à son ennemi de longue date.

Au lieu de cela, Slim Shady a sauté sur la plateforme sociale et a partagé un article sur le récent podcast Broken Record avec André 3000. Au cours de la conversation, le leader d'Outkast s'est souvenu avoir appelé Eminem pour discuter des paroles du groupe Hieroglyphics.

"Eminem et moi, nous nous sommes parlé au téléphone pendant environ une heure pour parler de le groupe Hieroglyphics", a-t-il déclaré.

"Nous échangions leurs paroles au téléphone, on était là ‘Tu te souviens, mec?’ Ils ont tellement étincelé, ils ont ouvert une nouvelle porte pour tout le monde. Nous étions là quand Wu es sorti. Nous étions là quand Nas est arrivé. Mais nous étions du sud et nous avons dû intensifier nos efforts".

Donc, Shady a décidé de balancé quelques lignes du morceau de Souls Of Mischief, "Never No More", pour l'amour du bon vieux temps.

"Si je devais saisir mon bloc, les riffs que j'attraperais déchireraient et poignarderaient, les enfants si tristes, cette merde terne et sans saveur", écrit-il. "Tu es au top André!"