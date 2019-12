Koba LaD, Young Thug, Ninho : la programmation très rap de We Love Green !

Le festival We Love Green réunira la scène urbaine en 2020.

Au départ, plutôt orienté électro-pop, We Love Green élargit sa cible en intégrant le genre musical le plus écouté du monde, la musique urbaine. Un festival de divertissement, mais avant tout, un évènement qui a pour but de sensibiliser le public à l'engagement environnemental.

En juin dernier le festival a été l’un des plus convoité de la période estivale en raison de ses têtes d’affiche notamment Booba, Aya Nakamura, Vald, ou encore, le rappeur américain Future. Devant plus de 80 000 personnes, les plus gros artistes du game ont enflammé le Bois de Vincennes, et, pour 2020, le festival augmente le niveau avec une guest-list incommensurable.

Au niveau international, Young Thug, Bad Bunny ainsi que Lana Del Rey seront de la partie, tandis qu’en artistes francophone, nous retrouverons Ninho, Koba LaD et Lomepal, rien que ça !

La rookie belge Lous and the Yakuza sera également présente pour défendre son tube "Dilemme", mais il faut savoir que We Love Green nous a dévoilé juste un avant-gout des artistes qui vont monter sur scène, de quoi attiser encore plus notre curiosité.

Le grand plus de cette année est la sollicitation d’artistes africain. Effectivement, de nombreux talents de la scène afro viendront performer leurs meilleurs titres. La star nigériane Wizkid, Mr Eazi, Dj Lag, l'ougandaise Kampire, mais aussi, Sampa The Great feront leurs premiers pas dans cet évènement.