Young Thug annonce un nouvel album pour début 2020 !

Le très productif Young Thug est déjà en train de boucler un projet, qu'il nous livrera en février 2020 !

A 28 ans, le rappeur d'Atlanta Young Thug possède une des discographies les plus remplies du game. Des dizaines de mixtapes, des EP, des albums studio, le tout avec presque à chaque fois des hits qui s'exportent dans le monde entier. En n'oubliant pas de rendre visite à tous les autres rappeurs avec un feat sur leurs albums respectifs. Young Thug est partout, mais, depuis quelques temps, on le sentait un peu moins conquérant et productif que d'habitude.

L'artiste est sur le point de rectifier le tir, et il l'a annoncé dans une interview pour HipHollywood récemment : son album "Punk", attendu depuis plusieurs mois, sera dévoilé en janvier ou février 2020 ! Pour l'instant, Young Thug est très discret quant au contenu de sa future oeuvre. Plus que quelques semaines donc avant de pouvoir découvrir les nouvelles trouvailles de celui qui est le symbole du Rap US décomplexé des années 2010. C'est en effet grâce à lui que les rappeurs ont opéré un virage en termes de style, d'esthétique, preuve de l'immense influence du rappeur.

Influence qu'il va donc continuer à étendre avec son prochain projet. Toutefois, gros coup dur pour Young Thug : il bossait sur un album commun avec Juice WRLD, des sketchs, des vidéos, et ce dernier nous a tragiquement quittés la semaine dernière. On ne sait donc pas si les oeuvres qui ont été débutées finiront par voir le jour. Mais ce serait tout de même dommage de perdre tout ça à jamais...