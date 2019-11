Booba vs Kaaris : le vrai prix de leur bagarre !

Le feuilleton Booba/Kaaris continue... On se rappelle du 1er août 2018 lorsque les deux rappeurs "se sont croisés à Orly Ouest et que personne n’a pris l’avion". Un évènement qui a fait beaucoup de bruit médiatiquement, effectivement, Kopp92i et le Dozo, alors au sommet de leur clash, se sont battus à l’aéroport d’Orly devant des passagers stupéfiés.