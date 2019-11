The Weeknd dévoile un deuxième titre

The Weeknd nous lâche "Blinding Lights”, son nouveau son.

The Weeknd était de retour avec "Heartless", un nouveau morceau mélancolique. Là, il vient de nous sortir un nouveau son : "Blinding Lights".

Nostalige. C’est le mot qui nous vient directement à la bouche après avoir écouté le nouveau titre de The Weeknd "Blinding Lights". Le chanteur canadien nous rappelle les folles années 80. Mais paradoxalement, les paroles ne sont pas tristes ou négatives. Il faut dire que ce n’était pas gagné d’avance ! Après des mois d’absence, il nous lâchait "Heartless" il y a quelques jours. Un morceau aux paroles significatives. The Weekend a eu le coeur brisé. Les mots sont le reflet des maux. En amour ? Il a été déçu. Très clairement.

Mais que le monde se rassure, il va mieux ! En tout cas c’est ce que nous laisse penser son tout nouveau bijou : "Blinding Lights". Lisez les paroles et jugez par vous-même : "J’ai dit, oh je suis aveuglé par les lumières. Non, je ne peux pas dormir avant de pouvoir te sentir. J’ai dit, oh, je me noie dans la nuit, quand je suis comme ça, tu es celle en qui j’ai confiance".

On est d’accord, il est en kiff ? Il a trouvé sa dulcinée, celle qui lui a redonné le sourire… (A deux doigts de lâcher une larme.)

Avec toutes ces exclus à la chaine, les fans du chanteur sont certains d’une chose : un album arrive. Ont-Ils raison ? Tort ? Seul le temps nous le dira.

En attendant, on vous laisse découvrir cette merveille :