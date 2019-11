Snoop Dogg sort un album pour enfants !

Dogfather parle aux grands et bientôt aux petits...

Snoop Dogg n'a plus rien à prouver. Après avoir vendu des millions d'album, après des tournées glorieuses, le rappeur qui représente le mieux la Californie a de nouveaux hobbies. Une en particulier a capté notre attention : le rappeur a décidé de sortir un album pour les enfants.

Plus rien ne nous étonne venant de Snoop Doggy Dog ! Chaque année depuis 2015, le rappeur plus fou du game nous sort de nouveaux projets. Chaque année les fans sont au rendez-vous. A côté de ça, cet amoureux de la weed a lancé son propre business de cannabis. D'ailleurs, le rappeur vous propose de venir bosser chez lui en tant que "rouleur de join professionnel" car monsieur a la flemme de les rouler lui-même. Encore plus fou, Snoop a sorti un livre... de recettes culinaires ! Un livre paru le 31 octobre dernier où on retrouve tous les plats préférés du rappeur.

Mais cette fois-ci, Snoop Dogg revient avec un projet très original ! Enfin, c'est plutôt Rockabye Baby qui a décidé d'utiliser les morceaux du Dogfather sous forme de berceuse. Le projet s'appelle "Lullaby Renditions of Snoop Dogg". Dans cet album plutôt ingénieux, on entend des titres classiques de Snoop avec des instruments pour enfants. Un concept assez contradictoire mais très bien fait. Ils ont fait de même avec des sons de Kanye West, de Drake et aussi d'Eminem.

En tout cas, celui avec Snoop Dogg arrive le 6 décembre prochain ! Voici la tracklist :

1. Gin and Juice

2. What's My Name ?

3. Beautiful

4. Drop It Like It's Hot

5. Lay Low

6. Sensual Seduction

7. Young, Wild & Free

8. Snoop's Upside Ya Head

9. California Roll

10. Trust Me

11. Slow

12. Doggy Dogg World