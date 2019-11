Young Thug est le rappeur le plus influent du 21e siècle selon la BBC !

Son alto, immédiatement reconnaissable, grimpe et gravit les plus hautes notes, mais au cours des 24 derniers mois, Thug est devenu le roi du game. Effectivement, en 2019, Young Thug est devenu une icône. Il a remporté son premier Grammy pour avoir fait les chœurs et les ad-libs sur "This is America" de Childish Gambino.