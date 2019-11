The Weeknd est de retour avec "Heartless" !

Le prodige est enfin revenu de sa longue pause musicale...

Votre journée sera égaillée aujourd'hui : The Weeknd est enfin de retour pour nous vendre du love ! Ce mercredi 27 novembre est à marquer d'une pierre blanche, le chanteur nous a sorti une nouvelle pépite nommée "Heartless".

On l'attendait : le retour du puissant The Weeknd. Le chanteur from Toronto, Canada nous avait tous fait trembler dès ces premiers projets. Le succès lui a tendu la main dès ses débuts ! Ces dernières années ont été très agité pour l'artiste... D'où une pause musicale marquée ! Depuis mars 2018 et son fameux "My Dear Melancholy", pas de nouvelle du prodige...

Mais là, ça y est ! Le temps fût long mais il est passé. Dans l'ombre, The Weeknd a beaucoup travaillé sur de nouveaux projets musicaux. Deux années après le succès planétaire de "Starboy", The Weeknd reviendrait très prochainement avec nouvel album studio. La rumeur disait même qu'il était prévu pour le mois de novembre mais selon une source proche de l'artiste, le projet est retardé. Reste à savoir si on aura cette nouvelle pépite pour nos fêtes de fin d'année ou pour la rentrée 2020 !

Dans ce nouveau titre, on retrouve véritablement l'empreinte artistique de The Weeknd ! Il aborde des thèmes qui lui parlent beaucoup manifestement : l'argent, l'amour, la drogue mais surtout les femmes ! Après s'être séparé de la chanteuse Selena Gomez ou encore de la mannequin, Bella Hadid (séparation récente), le beau chanteur romantique aura sans doute beaucoup de choses à nous raconter dans son nouveau projet... Il a l'air en tout cas d'en avoir gros sur la patate : "Jamais besoin d'une chienne, je suis ce dont une chienne a besoin". Ce qui est bien avec The Weeknd c'est que sa tonalité rend toutes ces phrases vulgaires très classes !

Les gros artistes américains nous préparent de nouveaux projets pour la rentrée 2020 : Cette année sera chaude !