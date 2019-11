Young Thug rappe sur scène avec un fan !

Young Thug a partagé la scène avec un fan, pour reprende "Pick Up The Phone" !

Young Thug est toujours aussi chaud après 10 ans de carrière. S'il n'est peut-être plus le numéro 1 du rap game US comme en 2013, il reste l'une des grosses stars les plus influentes de cette musique. Beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération sont d'ailleurs totalement inspirées par lui, et c'est grâce à son côté décomplexé (dans son apparence et sa manière de chanter) que le rap a pu encore se renouveler. Il continue d'ailleurs à faire des feats avec toutes les nouvelles stars, comme Gunna ou Lil Uzi Vert.

Et, surtout, il est régulièrement en tournée un peu partout dans le monde. Avec Justin Bieber et Machine Gun Kelly, plus tôt dans le mois et dans tous les USA, ou récemment, en solo, à Phoenix. Le rappeur a même pu se payer le luxe d'inviter un fan à monter sur scène, pour interpréter son mega hit, "Pick Up The Phone", en feat avec Travis Scott, sorti en 2016. Et 3 ans après, les paroles sont visiblement encore gravées dans l'esprit du fan, qui prend le mic et chante le refrain comme jamais !

bernie sanders spoke at morehouse college today and walked out to "pick up the phone" by young thug and travis scott pic.twitter.com/mhOql2dC3z — jordan (@JordanUhl) November 21, 2019

Un hit devenu tellement puissant qu'il est devenu la musique d'entrée de Bernie Sanders, le candidat démocrate aux élections présidentielles américaines, lors d'un de ses meetings à Atlanta. En même temps, quoi de mieux qu'un son de Young Thug pour représenter aujourd'hui la ville d'Atlanta ! Un clin d'oeil qui doit plaire à l'artiste.